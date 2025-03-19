Россия разнесла Гренаду, Дзюба стал рекордсменом сборной

Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче Гренаду со счетом 5:0.

174-я команда по рейтингу ФИФА достойно сопротивлялась минут 40, не смутившись голом Данила Пруцева на 16-й минуте. Рассыпалась оборона Гренады после того, как Арсен Адамов вколотил второй мяч после серии рикошетов.

Почти тут же забил Артем Дзюба, выйдя один на один благодаря проникающему пасу Алексея Батракова. Дзюба забил 31-й гол в составе сборной России, став единоличным рекордсменом.

До этого по 30 мячей было у Дзюбы и Александра Кержакова. Экс-форвард «Зенита» и «Динамо» присутствовал на стадионе и нанес символический первый удар. Перед игрой Дзюба и Кержаков попозировали с футболками, на которых значился одинаковый номер «30».

В начале второго тайма Даниил Фомин и Зелимхан Бакаев довели счет до разгромного, после чего сборная Гренады взяла себя в руки и, самоотверженно обороняясь, больше не позволила россиянам отличиться.

25 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч на «Динамо» с Замбией.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал приложить все усилия для паспорта болельщика, необходимого для посещения матчей РПЛ.