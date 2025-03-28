Россия за 20 лет поставляла в топ-5 лиг в среднем одного футболиста в год

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory собрал данные о том, сколько игроков подготовили страны для топ-5 футбольных лиг Европы за последние 20 лет.

Первые пять мест в рейтинге занимают собственно сами страны «большой пятерки»: Франция, Испания, Италия, Германия и Англия. Далее следуют Бразилия, Аргентина, Нидерланды и Португалия.

Из России в исследуемый период в сильнейшие чемпионаты Европы уехал 21 футболист. Это меньше, чем, например, у Болгарии (22), Финляндии (25), Исландии (26), Израиля (27). Впрочем, этот показатель не говорит о качестве российских футболистов. В РПЛ высокий уровень зарплат, что позволяет игрокам не стремиться уехать за рубеж.

В настоящее время за клубы из сильнейших лиг выступают Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов (ПСЖ), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

Ранее Rustat назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова самым обостряющим игроком РПЛ.