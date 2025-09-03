Россиянам раскрыли секрет популярности хита Шуфутинского «Третье сентября»

Культовый хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября» давно перешагнул границы музыкального произведения, превратившись в масштабный культурный код. Песня, написанная в 90-е годы, не только не была забыта, но и обрела новую неожиданную жизнь в цифровую эпоху, став одним из самых узнаваемых и цитируемых феноменов русского шансона. Секрет такой феноменальной популярности, по мнению музыкального критика Антона Бухарова, кроется в удивительной способности композиции оставаться актуальной для абсолютно разных поколений. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что мелодия и текст продолжают резонировать в сердцах слушателей, ежегодно получая новое звучание в многочисленных каверах, ремейках и, что особенно показательно, в интернет-мемах. Именно вирусный контент в социальных сетях познакомил современную молодежь, включая школьников, с творчеством короля шансона, сделав песню частью их собственного цифрового фольклора.

По словам эксперта, этот уникальный феномен имеет двойные последствия. Для старшего поколения «Третье сентября» — это глубокая лирическая композиция, прочно ассоциирующаяся с приходом осени и наполненная хрупкими, емкими и душевными стихами, которые находят отклик в сердце. Для молодежи же это, прежде всего, узнаваемый и популярный мем, ставший точкой входа в классическое наследие эпохи.

Он резюмировал, что легендарный хит совершил редкий культурный переход: из ностальгического символа 90-х он трансформировался в универсальный мост между поколениями. Песня не просто прославила Михаила Шуфутинского на десятилетия вперед, но и доказала, что по-настоящему пронзительное искусство способно стирать временные границы, находя новые формы и смыслы для самой разной аудитории.

Ранее сообщалось, как появился мем с Шуфутинским про 3 сентября.