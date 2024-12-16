Россияне Лифинцев и Пригода получили более $20 тыс. призовых на ЧМ по плаванию

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря, принес российским пловцам Мирону Лифинцеву и Кириллу Пригоде более $20 тыс. каждому. Об этом стало известно «Матч ТВ».

Согласно системе выплат от World Aquatics, за победу в личных дисциплинах и эстафетах спортсмены получают $10 тыс. За вторые и третьи места выплачиваются соответственно $8 и $7 тыс.

Лифинцев стал настоящей звездой чемпионата, завоевав пять золотых медалей. Он показал лучшие времена на дистанциях 50 и 100 м на спине, а также одержал победы в смешанных комбинированных эстафетах на 4x50 и 4x100 м и в мужской комбинированной эстафете на 4x100 м.

Пригода также продемонстрировал хороший результат, принимая участие во всех трех победных эстафетах сборной России. Он завоевал серебряные медали на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом, подтвердив свой статус одного из лучших пловцов России.

Ранее сообщалось, что Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев завоевали золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.