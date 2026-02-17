Россияне помогли Грузии завоевать первую в истории страны медаль зимней Олимпиады

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр. Спортсмены взяли серебро в парном катании.

Победителями соревнований стали японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, установившие новый мировой рекорд за произвольную программу (158,13 балла). Прежнее достижение принадлежало российскому дуэту Анастасия Мишина — Александр Галлямов (157,46) и держалось с 2022 года.

Лидировавшие после короткой программы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии отлетели на третье место.

В успехе грузинской пары большой российский след. Метелкина и Берулава родились в России, а под флагом Грузии решили выступать в 2020 и 2019 годах соответственно. Пара тренируется в Перми под руководством Павла Слюсаренко.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление на Олимпиаде Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Танцевальный дуэт представлял на Играх Грузию, на предыдущей Олимпиаде спортсмены выступали за Россию.