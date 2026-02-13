Тарасова тактично оценила прогресс перешедших в Грузию Дэвис и Смолкина
Татьяна Тарасова: «У Дэвис и Смолкина есть прогресс в понимании танцев на льду»
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» оценила выступление на Олимпийских игр в Италии танцевального дуэта Дианы Дэвиса и Глеба Смолкина.
Перешедший в Грузию дуэт занял на Играх 13-е место. Ранее спортсмены выступали за Россию и на Олимпиаде-2022 заняли 14-е место.
«Они хорошо катались. Но надо не забывать, что три российские пары не участвовали. К сожалению, их места те, которые есть. И в этом прогресса нет. А прогресс в катании и в понимании танцев на льду есть», — сказала Тарасова.
Ранее находящийся в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал позорным состав олимпийской национальной команды из-за связи большинства спортсменов России. Напомним, Диана Дэвис является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.