Россияне забросили три шайбы из четырех в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Миннесоты», и три из четырех шайб забросили россияне.

Счет уже на первой минуте открыл нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший во втором матче подряд. Шведский защитник «Миннесоты» Юнас Бродин вскоре сравнял результат.

Решающие события разернулись в третьем периоде. На 49-й минуте форвард «Миннесоты» Данила Юров забросил свою первую шайбу в заокеанской карьере, ставшую победной. В концовке Кирилл Капризов отличился в пятый раз в сезоне, отправив шайбу в пустые ворота.

Юров был признан первой звездой матча, а третьей стал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 29 бросков из 31 (93,5%).

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне.