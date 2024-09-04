Россияне завоевали девять медалей в очередной день Паралимпийских игр

В прошедший соревновательный день летней Паралимпиады в Париже российские спортсмены получили две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей, об этом сообщил «Интерфакс».

Золотыми призерами стали легкоатлет Александр Костин в забеге на 1500 метров (класс T13) и пловчиха Дарья Лукьяненко на дистанции 200 метров комплексным плаванием (SM11).

Серебряные медали получили легкоатлет Алексей Чуркин в толкании ядра (F32) и пловец Роман Жданов на дистанции 200 метров вольным стилем (S14).

Бронзовыми наградами отмечены легкоатлеты Никита Котуков в прыжках в длину (T47), Антон Кулятин в забеге на 1500 метров (класс T13), Виктория Сланова в забеге на 400 метров (T37), а также пловцы Владимир Мозговой на 100-метровке на спине (S9) и Владимир Сотников на 200-метровке комплексным плаванием (SM13).

На сегодняшний день у России в общем счете девять золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей. При таких показателях отечественная команда заняла бы седьмое место в медальном зачете (ранее восьмое).

Однако россияне, как и белорусы, выступают под нейтральным флагом, и их медальные результаты не учитываются.

Сейчас седьмое место занимает сборная Украины (9, 15, 21). Лидирует Китай (53, 40, 22), а в тройку лидеров также входят Великобритания (30, 18, 13) и США (20, 22, 11).

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября, на них выступают 88 российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет с рекордом завоевал золото на Паралимпиаде в Париже.