Российский легкоатлет с рекордом завоевал золото на Паралимпиаде в Париже

Александр Костин из России стал обладателем золотой медали в беге на дистанции 1500 метров в категории Т13 для спортсменов с нарушениями зрения на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже, сообщило РИА Новости.

Костин одержал победу с рекордным временем — три минуты 44,43 секунды, что является новым достижением в истории Паралимпийских игр.

Второе место занял тунисец Руай Джебабли с результатом 3.44,67, а бронзовая медаль досталась другому российскому атлету Антону Кулятину (3.44,94).

Как Костин, так и Кулятин принесли своей команде по две медали на соревнованиях в Париже.

Ранее Костин завоевал серебро на дистанции 5000 метров в категории T13, в то время как Кулятин взял бронзу.

Таким образом, на данный момент сборная России на Паралимпийских играх в Париже имеет 33 награды: восемь золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых.

Паралимпийские игры завершатся 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил 88 российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали семь медалей за очередной день Паралимпиады в Париже.