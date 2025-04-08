Россиянин Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу

Российский боксер Дмитрий Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 79,38 кг по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом в соцсети Х сообщил журналист Дэн Рафаэл.

Он отметил, что Бивол потерял этот статус в результате отказа от боя с американцем Давидом Бенавидесом. В своем официальном письме в WBC Бивол уведомил организацию о том, что не намерен проводить защиту титула.

Стоит отметить, что ранее WBC призывал Бивола к этому поединку, однако боксер решил изменить свои планы.

Бивол теперь нацелен на проведение третьего боя с соотечественником Артуром Бетербиевым, который запланирован на октябрь 2025 года.

Напомним, в феврале Бивол одержал победу над Бетербиевым в реванше, что позволило ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Первый поединок между двумя боксерами, состоявшийся в октябре 2024 года, завершился победой Бетербиева.

Бивол — российский профессиональный боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории. С 2022 года он имеет гражданство Кыргызстана и формально соревнуется под флагом этой страны в некоторых промоушенах. В 2023 году Биволу присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация (WBO) назначила чемпиону мира Александру Усику обязательного соперника для защиты титула.