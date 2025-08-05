Россиянин Хачанов сыграет в полуфинале «Мастерса» в Торонто с немцем Зверевым

В 1/4 финала Хачанов обыграл американца Алекса Михельсена со счетом 6:4, 7:6. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В полуфинале россиянин, занимающий 16-ю строчку рейтинга АТР, встретится с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.

Хачанов и Зверев встречались между собой семь раз. Счет личных противостояний не в пользу россиянина — 2:5. Причем три последних очных матча выиграл немецкий теннисист. В последний раз это было в августе прошлого года на турнире в Цинциннати.

Борьбу на турнире в Торонто также продолжает россиянин Андрей Рублев. В четвертьфинале он встретится с четвертым номером мировой классификации Тэйлором Фрицем из США.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев назвал виды спорта, в которых россияне в скором времени могут вернуться с флагом и гимном.