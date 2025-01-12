Россиянин Копылов в последнюю секунду нокаутировал американца на турнире UFC

Российский боец Роман Копылов одержал победу на турнире UFC Fight Night 249. Как пишет «Спорт-Экспресс», соперником россиянина в финале являлся спортсмен из США Крис Кертис.

Следует подчеркнуть, что встреча Копылова и Кертиса состоялась в категории среднего веса.

«Поединок завершился победой Копылова нокаутом на последней секунде третьего раунда», — говорится в материале спортивного издания.

Сообщается, что у 32-летнего Копылова в послужном списке 14 побед и 3 поражения. У 37-летнего Кертиса же 31 победа и 12 поражений.

Ранее сообщалось, что спортсменки из Московской области в составе сборной России завоевали золотую медаль в международном турнире по боксу.