Подмосковные спортсменки завоевали золотую медаль в международном турнире по боксу в составе сборной России

Подмосковные спортсменки одержали победу в командном зачете в международных матчевых встречах по боксу в составе сборной России. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Юлия Чумгалакова из Домодедова заняла первое место в весовой категории 48 кг, Людмила Воронцова из Химок — в весовой категории 57 кг. В состязаниях приняли участие женские команды из России, Белоруссии и Узбекистана, общий счет встреч выглядит так: Россия — Белоруссия — 7:2, Узбекистан — Белоруссия — 6:2 и Россия — Узбекистан — 8:2.

Соревнования прошли в деревне Лужки городского округа Серпухов, их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.