Александр Овечкин забил 877-й гол в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу соперника. В составе «Вашингтона» также отметились Пьер-Люк Дюбуа, Тейлор Рэддиш и Том Уилсон. В составе «Виннипега» голы забили Коул Перфетти, Дилан Сэмберг, Алекс Аяфалло и Джош Моррисси (дубль).

39-летний Овечкин после гола в прошедшем матче теперь отстает на 17 шайб от рекордсмена, канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Он отметился 894 голами в 1497 матчах НХЛ.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, а также трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014). В России он начинал карьеру с московского «Динамо» в 2001 году. В «Кэпиталз» хоккеист перебрался в 2005 году.

Ранее главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг пригрозил болельщикам пожизненным баном за мат на трибунах.