Россиянин проиграл 7 млн рублей, поставив на поражение «Амкала» в Кубке России

Выяснилось, что мужчина регулярно делает крупные ставки на спортивные события. Так, недавно он поставил 9 млн руб. на победу «Авангарда» над «Амуром» в КХЛ. Болельщик признался, что крупный проигрыш может ударить по его бюджету, но сейчас он думает, как вернуть утраченное. При этом на «Амкал» у него обиды нет.

«Амкал» вышел в четвертый раунд Кубка России, обыграв клуб Второй лиги белгородский «Салют» со счетом 2:1. В стартовом составе «Амкала» вышел 70-летний советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев. Самый возрастной игрок в истории российского футбола провел на поле половину первого тайма.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал профессиональные клубы за то, что они терпят поражения от команд Медиалиги.