Россиянин Рублев проиграл финал теннисного турнира в Канаде австралийцу

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходил в Монреале. Об этом сообщила «Лента.ру».

Рублев сумел пробиться в финал, но уже там он не смог переиграть своего соперника Алексея Попырина, который имеет гражданство Австралии. За полтора часа претенденты на победу провели два сета, в каждом из которых выходил победителем Попырин. Он дважды победил Рублева со счетом 6:2 и 6:4.

Австралиец родился в Сиднее, но при этом имеет русские корни. Он в рейтинге АТР занимает 23-ю строчку. Рублев по этому же рейтингу считается более сильным теннисистом, находясь на шестом месте.

Ранее сообщалось, что теннисистка Мирра Андреева из Подмосковья сумела победить на престижных международных соревнованиях. Она взяла золото на турнире WTA 250.