Россиянин Сафонов и украинец Забарный подружились в ПСЖ

По информации издания, футболисты много времени общаются друг с другом, а на матч Суперкубка Европы в самолете сидели рядом.

ПСЖ приобрел в межсезонье Забарного у английского «Борнмута» за €63 млн. Были опасения, что Забарный и Сафонов не смогут играть в одной команде. Супруга украинца неоднократно отметилась в соцсетях откровенно русофобскими постами.

Сафонов пришел в ПСЖ год назад из «Краснодара». По данным L’Equipe, россиянин может покинуть клуб, если получит предложение из солидного европейского клуба, который бы рассматривал голкипера первым номером команды. В ПСЖ на данный момент основным вратарем является Люка Шевалье.