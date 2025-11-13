Украинские фанаты угрожают «спросить» с защитника ПСЖ Забарного за рукопожатие с россиянином Сафоновым

На ролике Забарный жмет руку сидящему спиной к камере партнерам, но по двум кольцам на правой руке можно распознать, что это именно Сафонов.

«Поясни сам или с тебя спросим мы», — обратились украинские фанаты к Забарному.

Илья Забарный перешел в ПСЖ в августе 2025 года из «Борнмута» за €63 млн. Отвечая на вопросы об отношениях с Сафоновым, он говорил, что ему приходится взаимодействовать с россиянином на тренировках «на профессиональном уровне» и что он выполняет свои обязательства перед клубом.

Забарный провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Сафонов в этом сезоне еще ни разу не сыграл за парижан. В ближайшее трансферное окно он может покинуть клуб.