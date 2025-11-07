Россиянин выиграл крупную сумму, поставив на ЦСКА в матче с «Пари НН»

В российской букмекерской среде зафиксирован очередной случай крупной ставки. Как сообщил «РБ Спорт», неизвестный клиент одной из БК рискнул суммой в 1,4 млн руб., поставив ее на победу московского ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ с нижегородским «Пари НН».

Событие развивалось по оптимальному для игрока сценарию. Победа армейцев с коэффициентом 1.42 была уверенной — команда одолела соперника со счетом 2:0. Это позволило беттору получить из конторы выплату в размере 1 988 000 руб. Таким образом, его чистый выигрыш, исключающий первоначальную ставку, составил 588 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что женщина погибла из-за лотерейного конфликта во время ссоры с соседом.