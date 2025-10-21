Женщина погибла из-за лотерейного конфликта во время ссоры с соседом

В Таиланде арестовали мужчину, который убил соседку после конфликта из-за лотерейного выигрыша. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Thaiger, тело 55-летней Ладды Додесанг нашли в пруду провинции Пхетчабури спустя две недели после исчезновения.

Женщина пропала 22 сентября, а ее мотоцикл был найден в лесу неподалеку. 6 октября местный житель заметил тело, привязанное к бревну. У погибшей были связаны шея и конечности, а правая рука оказалась отрублена.

Следователи сначала предполагали, что исчезновение связано с наркоторговлей, поскольку в доме женщины нашли крупную партию запрещенных веществ. Однако позже подозрения пали на соседа — 48-летнего Наронгпорна Проммуанга.

Во время обыска в его доме обнаружили предметы, совпадающие с теми, что использовались при преступлении. Мужчину задержали 15 октября на каучуковой плантации в провинции Краби. На допросе он признался в убийстве, пояснив, что конфликт произошел из-за лотерейных билетов.

По его словам, он выиграл около 10 тыс. батов (25 тыс. руб.), но женщина отказалась отдавать деньги. Во время ссоры он ударил ее по шее, задушил и сбросил тело в пруд, привязав к бревну. После убийства Проммуанг взял на работе аванс в 3 тыс. батов (7,5 тыс. руб.) и скрылся.

Мужчине грозит наказание вплоть до смертной казни.

