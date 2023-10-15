Россиянка Алексеева вышла с флагом России на бой UFC

Россиянка Ирина Алексеева стала первой спортсменкой из России, которая вышла на поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с национальным флагом страны.

Это стало возможным после того, как американский промоушен разрешил использовать такую символику государства перед боями.

15 октября Алексеева встретилась с представительницей Великобритании Мелиссой Диксон в рамках UFC Vegas 81. Россиянка не смогла одолеть соперницу и после трех раундов по единогласному решению судей проиграла поединок.

Для 33-летней Алексеевой это поражение стало первым в UFC во втором бою в рамках промоушена. Всего на счету россиянки пять побед в ММА. Два раза спортсменка потерпела поражение.

Диксон 32 года. В ее активе шесть побед в карьере.

Ранее мы сообщали, что бразильский боец Чарльз Оливейра отказался провести поединок с россиянином Исламом Махачевым в титульном бое на турнире UFC 294. Его заменит австралиец Алекс Волкановски.