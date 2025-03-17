Россиянка Андреева описала победный матч против первой ракетки мира фразой про кролика

Российская теннисистка Мирра Андреева, одержав победу над первой ракеткой мира, белоруской Ариной Соболенко, в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США), не смогла сдержать эмоций во время церемонии награждения.

Напомним, матч завершился в трех партиях со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой. Для 17-летней теннисистки это уже вторая победа подряд на турнирах уровня WTA 1000.

Россиянка поблагодарила соперницу, свою команду и родителей. Также она выразила слова благодарности самой себе за то, что билась до конца, верила в себя и не сдавалась.

«Я носилась как кролик, так как удары Арины были словно пули», — так описала Андреева решающий матч.

Мирра Андреева сейчас находится на 11-й позиции в рейтинге WTA. Успех на турнире в Индиан-Уэллсе позволит ей подняться на шестое место в мировой теннисной классификации.