Россиянка Дадашева победила украинку Ливач на чемпионате Европы по борьбе

Турнир проходит в Бухаресте. Участницы поборолись за бронзу на ЧЕ, и по его итогам победила 28-летняя Милана Дадашева из России. Ее соперницей была чемпионка Европы 2019 года Оксана Ливач. Борьба в весовой категории до 50 кг завершилась со счетом 17:15.

Примечательно, что Дадашева и Ливач не пожали друг другу руки после схватки.

Эта победа принесла Дадашевой уже третью бронзу с ЧМ в Европе. Впервые она получила ее в 2018 году, а после еще спустя два года. В чемпионате мира среди молодых атлетов она стала второй.

Напомним, что белорусские и российские спортсмены выступают на Чемпионате в нейтральном статусе.

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