Боксер Кевин Джонсон вдохновился Путиным и решил стать «Владимировичем»
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Американский боксер-профессионал Кевин Джонсон решил взять фамилию «Владимирович», вдохновившись российским президентом. Лишь недавно спортсмен стал гражданином РФ, пишет ТАСС.
По словам Джонсона, он давно думал над сменой фамилии. Слово «Владимирович» ему просто приглянулось, да и теперь это будет хоть немного соответствовать его новому гражданству.
В России боксер хочет развивать спорт, помогать молодым и, возможно, поучаствовать в политической деятельности. По словам Джонсона, он мечтает пожать руку Владимиру Путину, а также сыграть с ним в шахматы. В грядущих выборах президента РФ бывший американский гражданин будет голосовать, ожидаемо, за Владимира Владимировича.
16 февраля Кевин Джонсон выступит как россиянин на спортивном мероприятии. Его первый боксерский бой состоится с ирландцем Шоном Тернером.
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