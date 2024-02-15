Боксер Кевин Джонсон вдохновился Путиным и решил стать «Владимировичем»

Американский боксер-профессионал Кевин Джонсон решил взять фамилию «Владимирович», вдохновившись российским президентом. Лишь недавно спортсмен стал гражданином РФ, пишет ТАСС .

По словам Джонсона, он давно думал над сменой фамилии. Слово «Владимирович» ему просто приглянулось, да и теперь это будет хоть немного соответствовать его новому гражданству.

В России боксер хочет развивать спорт, помогать молодым и, возможно, поучаствовать в политической деятельности. По словам Джонсона, он мечтает пожать руку Владимиру Путину, а также сыграть с ним в шахматы. В грядущих выборах президента РФ бывший американский гражданин будет голосовать, ожидаемо, за Владимира Владимировича.

16 февраля Кевин Джонсон выступит как россиянин на спортивном мероприятии. Его первый боксерский бой состоится с ирландцем Шоном Тернером.

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