Россиянка Дарья Курбонмамадова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

В финальном поединке в весовой категории до 57 кг дзюдоистка из России одержала верх над соперницей из Сербии Марикой Перишич.

Чемпионат Европы по дзюдо проходит во французском Монпелье.

Ранее чемпионка России по дзюдо Ирина Зуева рассказала, что она достигает больших успехов в поединках с высокими противниками – так просто удобнее. Все из-за техники спортсменки. Свои броски она выполняет через спину. Именно поэтому для высокого роста даже не нужно подсаживаться.