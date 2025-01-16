Россиянка Касаткина вышла в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг Australian Open, первого в сезоне турнира Большого шлема, обыграв китаянку Ван Яфань. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным источника, игра матча второго круга продлилась 1 час 18 минут и закончилась со счетом 6:2, 6:0 в пользу россиянки. Турнир проходит в Мельбурне.

Известно, что в третьем круге Касаткина встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Касаткина занимает десятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Свой лучший результат спортсменка показала на турнирах Большого шлема, когда вышла в полуфинал Roland Garros в 2022 году.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Диана Шнайдер впервые пробилась в третий круг на Australian Open. Во втором раунде она одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович с результатом 6:4, 7:5.