Россиянка Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг теннисного турнира Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер впервые пробилась в третий круг турнира Большого шлема на Australian Open. Во втором раунде она одержала победу над австралийкой Айлой Томлянович с результатом 6:4, 7:5.

Следующей соперницей Шнайдер станет победительница матча между Хэрриет Дарт из Великобритании и хорваткой Донной Векич.

На сегодняшний день Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге WTA и имеет на своем счету четыре титула на турнирах WTA. Кроме того, в парном разряде она успела завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх в Париже вместе с Миррой Андреевой.

Australian Open 2024 года продлится до 26 января. Общий призовой фонд турнира составляет более $60 млн.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка России Диана Шнайдер выгнала мать с матча Australian Open «из-за нервов». Спортсменка боролась в поединке с итальянкой Элизабетт Кочаретто, которую одолела со счетом 7:6 (7:4), 6:4 в первом круге Australian Open.