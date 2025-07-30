Россиянка с бионическим протезом покорила Эльбрус

Спортсменка Олеся Шергина с бионическим протезом руки поднялась на Эльбрус. Ее восхождение стало частью проекта для людей с повышенными потребностями здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Олеся Шергина из Екатеринбурга доказала, что физические ограничения — не преграда для мечты. Девушка, родившаяся с патологией правых конечностей, совершила восхождение на Эльбрус — высочайшую вершину Европы.

С детства Олеся сталкивалась с трудностями: правая кисть почти не функционировала, а нога требовала особой поддержки. Но благодаря бионическому протезу, созданному при поддержке фонда «Жизнь в движении», она смогла не только вести активный образ жизни, но и покорять горные вершины.

Эльбрус стал ее новым достижением. Восхождение проходило в рамках скального лагеря «Путь к вершинам», объединившего альпинистов с ограниченными возможностями из разных городов России. Под руководством гида Антона Бричевского Шергина преодолела маршрут, доказав, что сила духа важнее физических барьеров.

Олеся уже имеет впечатляющий список достижений: марафоны, скалолазание, восхождение на Арарат. Теперь в ее коллекции — покоренный Эльбрус. Свое восхождение она посвятила всем, кто сталкивается с трудностями, показав, что невозможное возможно.

Ранее стало известно, что спортсмен из Балашихи побил российский рекорд на ультрамарафоне.