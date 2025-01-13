Вторая ракетка России Шнайдер выгнала мать с матча Australian Open «из-за нервов»

Российская теннисистка Диана Шнайдер в первом круге Australian Open одолела 56-ю ракетку мира Элизабетту Кочаретто со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Этот матч стал для нее не только спортивным испытанием, но и эмоциональным, ведь вторая ракетка России потребовала от своей матери покинуть трибуны, передает РБК.

По словам Дианы, ей тяжело сосредоточиться на игре, когда ее мама напряженно наблюдает за поединком. После матча спортсменка рассказала, что ей, как и маме, тяжело переносить матчи, поэтому она решила попросить ее уйти.

Несмотря на такой «эмоциональный всплеск», теннисистка подчеркнула необходимость поддержки со стороны семьи. Она отметила, что ее близким сложно смотреть ее выступления, однако их присутствие и поддержка играют важную роль в карьере.

Сейчас Шнайдер занимает 13-е место в рейтинге WTA, являясь второй ракеткой России после Дарьи Касаткиной. В следующем матче она встретится с австралийкой Айлой Томлянович.

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