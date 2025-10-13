Россиянка в паре с украинкой выиграла теннисный турнир в США

Россиянка Анастасия Тихонова и украинка Валерия Страхова выиграли турнир категории W100 в американском Эдмонде (штат Оклахома) в парном разряде.

В финале они обыграли австралийку Оливию Гадецки и польку Оливию Линсер со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 10:8.

Валерия Страхова и ранее выступала в паре с российскими теннисистками — Аминой Аншбой и Ириной Хромачевой. 30-летняя Страхова занимает 146-е место в рейтинге WTA, 24-летняя Тихонова замыкает первую сотню.

Ранее стало известно об изменениях в рейтингах АТР и WTA. В частности, россиянка Екатерина Александрова впервые в карьере поднялась в топ-10.