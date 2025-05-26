Российская фигуристка Туктамышева назвала слухами новость о своем романе с Гуменником

Все новости о том, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева завязала роман с победителем Гран-при РФ Петром Гуменником, являются всего лишь неподтвержденными слухами. Об этом сама спортсменка заявила в своем телеграм-канале.

Ранее в прессе сообщили, что у Туктамышевой роман. Ее избранником якобы стал 23-летний Гуменник, завоевавший Гран-при России в этом виде спорта. Сама фигуристка опровергла эту информацию.

«Не спешите верить неподтвержденным слухам», — указала она.

Спортсменка добавила, что если она действительно начнет с кем-то встречаться, то ее поклонники узнают эту новость от нее самой, «из первых уст». Туктамышева также поблагодарила всех за поддержку и уважение.

Ранее сообщалось, что фигуристы Косторная и Куница заявили о скором пополнении в своей семье. Супруги выложили видео, где они обнимаются и целуются на льду, а на Алене Косторной надета кепка с надписью «мама». Фигуриста также показала фотографию УЗИ плода. В комментарии под видео девушка вставила знак бесконечности.