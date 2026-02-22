Российская лыжница «угнала» инвентарь немецкой соперницы

Заключительный день Олимпийских игр в Италии запомнится не только церемонией закрытия, но и необычным инцидентом с участием российской лыжницы. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на трансляцию Okko, Дарья Непряева, выступавшая в масс-старте на 50 километров классическим стилем, допустила досадную ошибку при смене инвентаря.

Трансляция соревнований на Okko запечатлела момент, когда спортсменка вместо своих лыж надела пару, принадлежавшую немецкой лыжнице Катарине Хенниг Доцлер. Теперь россиянку могут снять с дистанции за нарушение правил.

Инцидент произошел в разгар напряженной гонки. В суматохе лыжного сервиса, когда каждая секунда на счету, Непряева перепутала инвентарь. Такая ошибка чревата серьезными последствиями: по правилам соревнований использование чужих лыж может привести к дисквалификации. Для самой Хенниг Доцлер эта Олимпиада складывалась непросто — в скиатлоне она заняла лишь 30-е место, хотя рассчитывала на топ-10. Немка надеялась реабилитироваться именно в марафоне.

Этот курьез случился на фоне общего выступления российских лыжников. Накануне в мужском масс-старте на 50 километров Савелий Коростелев финишировал пятым, пропустив вперед норвежцев. Победу в той гонке одержал Йоханнес Клебо, подтвердив свой статус главного лыжника планеты.

Всего на Играх-2026 в нейтральном статусе выступают 13 россиян. Пока единственную медаль в копилку принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро в спринте. Этот вид спорта дебютировал в олимпийской программе, и россиянин вошел в историю как один из первых призеров.

Сегодня, 22 февраля, в 20:30 по московскому времени состоится церемония закрытия зимних Олимпийских игр. Российские спортсмены получили приглашение на торжество.

