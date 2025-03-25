Российская молодежка застряла в Колумбии из-за поломки самолета
Молодежная сборная России по футболу не может вылететь из Колумбии
Фото: [РФС]
Футболисты молодежной сборной России не смогли вылететь из Кали в Боготу в Колумбии для дальнейшего перелета в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.
В пресс-службе молодежной сборной РФ уточнили, что вылет в колумбийскую столицу был отменен из-за проблем с самолетом. Футболистов должны отправить в Боготу ближайшим рейсом 25 марта.
Молодежная сборная России провела со сверстниками из Колумбии два товарищеских матча. В первом хозяева одержали победу со счетом 1:0, во втором была зафиксирована ничья — 2:2.
Полузащитник российской молодежки Данила Козлов отпраздновал взятие ворот, изобразив раскуривание косяка. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить футболиста на наркотики.