Российская молодежка застряла в Колумбии из-за поломки самолета

Футболисты молодежной сборной России не смогли вылететь из Кали в Боготу в Колумбии для дальнейшего перелета в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

В пресс-службе молодежной сборной РФ уточнили, что вылет в колумбийскую столицу был отменен из-за проблем с самолетом. Футболистов должны отправить в Боготу ближайшим рейсом 25 марта.

Молодежная сборная России провела со сверстниками из Колумбии два товарищеских матча. В первом хозяева одержали победу со счетом 1:0, во втором была зафиксирована ничья — 2:2.

Полузащитник российской молодежки Данила Козлов отпраздновал взятие ворот, изобразив раскуривание косяка. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил проверить футболиста на наркотики.