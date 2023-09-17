Российская премьер-лига: в Казани «Зенит» сыграет против «Рубина»

Продолжается чемпионат России по футболу. Болельщики «Рубина» и «Зенита» готовятся к матчу любимых команд на казанском стадионе «Ак Барс Арена». Мы выяснили, какой игры ждут фанаты, и когда можно будет попасть на поле.

По официальной информации, матч начнется в полпятого вечера. МФЦ у стадиона, где можно оформить карту болельщика, будет работать с полудня. Билеты же можно приобрести в кассах или онлайн на сайте tickets.rubin-kazan.ru

Футбольные фанаты уже составляют свои «идеальные схемы» для ведения игры. Болельщик «Рубина» Роберт Н. предложил не забивать в первые минуты.

«Если мы забьем в начале матча, как хочет Бухаров*, то точно в ответ получим пару мячей. А вот если счет откроем в самом конце матча, есть шанс добиться результата», — выражает свое мнение Роберт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кстати на днях новый игрок «Рубина» Валентин Вада созвонился со своим другом из команды «Ливерпуль» Дарвином Нуньесом. Тот поздравил Ваду с переходом сразу после подписания контракта. Видео разговора опубликовал ФК «Рубин» в соцсетях. Однако не факт, что зарубежная знаменитость появится сегодня на поле. Главный тренер Рашид Рахимов будет выставлять новичков сегодня в старте, только если они успели влиться в команду и хорошо показать себя на тренировках, считают болельщики.

Тем не менее, «рубиновцы» уверены, что у их игроков есть шанс против маститой питерской команды.

«С учетом новых игроков, думаю, все будут мотивированы. «Зенит» не в самой хорошей форме: победа, конечно, сложно, но вот ничья — вполне реальна. Да и вся Россия, по-моему, за «Рубин» будет сегодня, «Зенит» слишком долго доминирует в чемпионате», — уверен болельщик Леонид А.

*Александр Бухаров, нападающий ФК «Зенит»

Ранее на обновленном стадионе в подмосковной Балашихе состоялся первый футбольный матч.