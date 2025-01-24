Российская шахматистка Баделько сменила свое спортивное гражданство

Шахматистка Ольга Баделько, которая в российском рейтинге FIDE занимала пятое место среди женщин, сменила свое спортивное гражданство. Об этом сообщил РБК.

Издание сослалось на информацию, опубликованную в профиле спортсменки на сайте FIDE. Там указано, что Баделько будет выступать за Австрию. По последним данным, шахматистка занимала в рейтинге данной спортивной организации 29-е место. Впереди нее находились только четыре женщины из России.

Отмечается, что это уже вторая смена спортивного гражданства со стороны Баделько. До 2021 года она выступала за Белоруссию, поскольку является уроженкой Могилева. Издание отметило, что с начала СВО в другое спортивное гражданство перешли уже порядка 200 шахматистов из РФ.

Ранее сообщалось, что девятилетний россиянин установил рекорд в шахматах. Он стал самым юным международным мастером. Это произошло на турнире, который проходил в Сербии.