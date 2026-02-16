Российская шорт-трекистка вышла в полуфинал на Олимпиаде, несмотря на падение

Российская шорт-трекистка Алена Крылова вышла в полуфинал на дистанции 1000 метров на Олимпиаде.

В четвертьфинальном забеге россиянка упала после контакта с китайской спортсменкой Чжан Чутун. После финиша судьи еще раз пересмотрели эпизод и признали китаянку виновной в столкновении. В итоге Чжан Чутун получила дисквалификацию, а Крыловой позволили продолжить борьбу за медали.

Полуфинальный и финальный забеги на дистанции 1000 метров пройдут в понедельник, 16 февраля.

23-летняя Алена Крылова является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1000 метров.

