Великий Фил Эспозито назвал позором отсутствие хоккейной сборной России на Олимпиаде

Один из лучших нападающих в истории НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито в разговоре с ТАСС высказался об олимпийском хоккейном турнире в Италии.

«Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», — сказал знаменитый хоккеист.

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях с 2022 года. На Играх в Италии место сборной России заняла команда Франции.

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что хочет быстрейшего возвращения сборных России и Белоруссии, но конкретных сроков не назвал. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал Тардифа «редким негодяем».