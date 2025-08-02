В Кельне завершился напряженный полуфинальный поединок на турнире Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2, где российская команда Team Spirit одержала волевую победу над украинской Natus Vincere со счетом 2-1, передает РИА Новости.

Этот матч стал одним из самых обсуждаемых в киберспортивном сообществе, объединив на виртуальном поле игроков из стран с непростыми политическими отношениями.

Особый интерес вызвал интернациональный состав Team Spirit, куда вошли четыре российских игрока (Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и Иван zweih Гогин) и украинец Мирослав zont1x Плахотя.

Молодой снайпер donk вновь доказал, что является восходящей звездой сцены, делая решающие фраги в ключевых моментах турнира.

Теперь российский коллектив готовится к финалу, где встретится с победителем европейской пары Team Vitality — MOUZ. На кону — главный приз в $400 тыс. из общего фонда турнира в $1 млн.

Ранее сообщалось, что организаторы матча Лиги конференций запретили футболистам «Александрии» выйти с украинским флагом перед встречей с «Партизаном».