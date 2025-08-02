Российская Team Spirit обыграла украинскую Na'Vi в полуфинале IEM Cologne 2024
Российская Team Spirit победила украинскую Na'Vi в полуфинале турнира по CS2
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В Кельне завершился напряженный полуфинальный поединок на турнире Intel Extreme Masters по Counter-Strike 2, где российская команда Team Spirit одержала волевую победу над украинской Natus Vincere со счетом 2-1, передает РИА Новости.
Этот матч стал одним из самых обсуждаемых в киберспортивном сообществе, объединив на виртуальном поле игроков из стран с непростыми политическими отношениями.
Особый интерес вызвал интернациональный состав Team Spirit, куда вошли четыре российских игрока (Леонид chopper Вишняков, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов и Иван zweih Гогин) и украинец Мирослав zont1x Плахотя.
Молодой снайпер donk вновь доказал, что является восходящей звездой сцены, делая решающие фраги в ключевых моментах турнира.
Теперь российский коллектив готовится к финалу, где встретится с победителем европейской пары Team Vitality — MOUZ. На кону — главный приз в $400 тыс. из общего фонда турнира в $1 млн.
Ранее сообщалось, что организаторы матча Лиги конференций запретили футболистам «Александрии» выйти с украинским флагом перед встречей с «Партизаном».