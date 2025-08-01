Украинским футболистам запретили выйти на поле с национальным флагом: «Александрия» с треском вылетела из еврокубков
«Александрия» крупно проиграла «Партизану» и выбыла из еврокубков
Фото: [ФК «Александрия»]
Белградский «Партизан» разгромил украинскую «Александрию» в ответном матче Лиги конференций со счетом 4:0.
Еще в первом тайме «Партизан» забил три мяча. Клуб из Кировоградской области завершал матч в меньшинстве.
В первом матче, который прошел в польском Вроцлаве, «Партизан» также добился победы (2:0) и уверенно прошел в следующий раунд турнира.
Организаторы матча запретили украинским футболистам выйти на поле с национальным флагом, о чем с возмущением сообщила «Александрия» в своих соцсетях.
По ходу первого матча во Вроцлаве украинские болельщики оскорбляли футболистов «Партизана» и скандировали «убей серба». Также после игры футболисты «Александрии» отказались пожать руки соперникам.