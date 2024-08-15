Российская теннисистка Андреева установила рекорд турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Мирра Андреева, 24-я ракетка мира, установила рекорд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в Цинциннати (США).

Девушке 17 лет. Она стала самой юной спортсменкой в истории соревнований, обыгравшей соперницу из топ-20 мирового рейтинга WTA.

В первом круге турнира россиянка обыграла американку Эмму Наварро. Она занимает 13-е место в рейтинге. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу представительницы России.

В следующем этапе соревнований Андреевой предстоит встретиться с экс первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой. До этого девушки ни разу не встречались в одном матче.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали единственными россиянками, завоевавшими медали на прошедших в Париже Олимпийских играх. Девушки в парном женском разряде заработали серебряные медали. Награды не учитываются в общем зачете турнира.

Андреева в 2023 году получила звание мастера спорта России. Она также является полуфиналисткой турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2024) и победительницей одного турнира WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде в Париже выступят 90 россиян.