Российская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит на кортах с жестким покрытием в Мельбурне, передает РИА Новости.

В четвертьфинальной встрече турнира Павлюченкова, имея 27-й номер посева, потерпела поражение от белорусской теннисистки Арины Соболенко, первой ракетки мира, с результатом 2:6, 6:2, 3:6. Игроки провели на корте 1 час 53 минуты.

Павлюченкова стала первой с 2023 года теннисисткой, которой удалось выиграть сет у Соболенко на Australian Open. Она также была последней российской представительницей в одиночном разряде на этом турнире.

В поединке за путевку в финал Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой, занимающей 11-е место в мировом рейтинге. Белоруска является чемпионкой Australian Open 2023 и 2024 годов, и ее победная серия на турнире составляет уже 19 матчей.

Соболенко стала первой теннисисткой с момента Мартины Хингис, сумевшей выиграть такое количество матчей подряд на Australian Open (27 побед с 1997 по 2000 год).

Ранее сообщалось, что спортсменки из Подмосковья вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.