Спортсменки из Подмосковья вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Подмосковные спортсменки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open, они выступят в парном разряде среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Им предстоит сыграть с дуэтом Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо (Россия/Испания). До этого подмосковные спортсменки сыграли с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки.

В ведомстве уточнили, что чемпионат является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.