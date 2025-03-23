Российская теннисистка разгромно проиграла украинке в США

Блинкова разгромно проиграла украинской сопернице. Она не смогла выйти в четвертый раунд турнира серии WTA-1000 в Майами.

Отмечается, что Блинкова совершила четыре двойные ошибки во время выступления, а также сделала один брейк-пойнт из трех. В ходе игры она не улучшила результаты и пропустила мячи, что привело к проигрышу с большим отставанием.

Встреча теннисисток продолжалась почти час. Два сета кончились со счетом 2:6, 1:6 в пользу Костюк.

Украинскую победительницу ждет турнир со следующим победителем. На поле встретятся россиянка Анна Калинская и американка Джессика Пегула.

Напомним, недавно украинская рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих проиграла во время выступления на чемпионате мира в помещениях в Китае.

Ранее сообщалось, что Джокович судится с четырьмя теннисными организациями.