Российская теннисистка разгромно проиграла украинке в США
Блинкова разгромно проиграла украинке Костюк на турнире WTA в Майами
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Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Украины Марте Костюк на турнире в США, сообщает «Газета.Ru»ю
Блинкова разгромно проиграла украинской сопернице. Она не смогла выйти в четвертый раунд турнира серии WTA-1000 в Майами.
Отмечается, что Блинкова совершила четыре двойные ошибки во время выступления, а также сделала один брейк-пойнт из трех. В ходе игры она не улучшила результаты и пропустила мячи, что привело к проигрышу с большим отставанием.
Встреча теннисисток продолжалась почти час. Два сета кончились со счетом 2:6, 1:6 в пользу Костюк.
Украинскую победительницу ждет турнир со следующим победителем. На поле встретятся россиянка Анна Калинская и американка Джессика Пегула.
Напомним, недавно украинская рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих проиграла во время выступления на чемпионате мира в помещениях в Китае.
Ранее сообщалось, что Джокович судится с четырьмя теннисными организациями.