Российская теннисистка решила выступать за Узбекистан

Российская теннисистка Мария Тимофеева будет представлять на соревнованиях Узбекистан, следует из профиля спортсменки на сайте WTA.

Изменения в профиле теннисистки произошли в понедельник, 20 октября. Теперь в нем указан флаг Узбекистана.

21-летняя уроженка Москвы в настоящее время занимает 146-е место в рейтинге WTA. Ее наивысшей позицией было 93-е место в апреле 2024 года. Всего за карьеру Тимофеева выиграла один титул WTA и заработала на турнирах Женской теннисной ассоциации $796,8 тыс. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии в прошлом году. Тренируется спортсменка в словенском Копере.

