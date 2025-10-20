«Страна идет в никуда»: экс-звезда НХЛ Тео Флери высказался о протестах против Трампа в Канаде

В США прошли демонстрации под лозунгом No Kings («Нет королям»), вызванные рядом решений Трампа. Также митинги в поддержку этой акции состоялись в Канаде, Мексике и ряде европейских стран.

«Канадцы протестуют с лозунгами «Нет королям», находясь под властью короля. Это объясняет, почему страна стремительно идет в никуда. Невероятно тупые люди верят дезинформации канадских СМИ. Честно говоря, это дерьмо невозможно исправить — глупость в полном ее проявлении», — написал Флери в соцсетях.

Тео Флери большую часть карьеры провел в «Калгари Флеймз», с которыми в 1989 году выиграл Кубок Стэнли. Также он выступал за «Колорадо Эвеланш», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего нападающий провел в НХЛ 1084 матча, в которых набрал 1088 очков и заработал 1840 минут штрафа. Из-за невысокого роста (165 см) и агрессивной манеры игры Флери получил прозвище «Могучий мышонок».

