Российская теннисистка впервые в карьере выиграла Уимблдон в парном разряде

Вероника Кудерметова, российская теннисистка, одержала победу на Уимблдоне в парном разряде, что стало для нее первым подобным успехом в карьере. Информация о результатах приводится на официальном сайте турнира.

Спортсменка в паре с бельгийкой Элизе Мертенс одержала победу над Се Шувэй из Тайваня и Еленой Остапенко из Латвии. Матч длился 2 часа 23 минуты и закончился со счётом 3:6, 6:2, 6:4.

К настоящему времени, не считая Уимблдона, Кудерметова — обладательница десяти титулов WTA, среди которых два в одиночном разряде и восемь в парном. Кроме того, она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соревнования на Уимблдоне продлятся до 13 июля. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Ранее россиянин Андрей Рублев объяснил большое количество поражений игроков на старте Уимблдона.