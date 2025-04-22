В Турции арбитр показал красную карточку псу

Забавный случай произошел на соревнованиях по футболу в Турции. Игру прервал выбежавший на поле пес, животное улеглось посреди поля и препятствовало продолжению игры.

К незаявленному «игроку» подбежал арбитр встречи и показал ему красную карточку. Однако пес решительно отказался удаляться.

Тогда рефери, посовещавшись с помощником, взял на руки крупную собаку и отнес ее за пределы поля. Болельщики сопроводили аплодисментами действия судьи.

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