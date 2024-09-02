Российские атлеты завоевали пять медалей в очередной день Паралимпийских игр

За новый соревновательный день летней Паралимпиады-2024, проходящей в Париже, спортсмены из России пополнили копилку одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями, сообщил «Интерфакс».

Золотую медаль принес Роман Жданов, занявший первое место в заплыве на 150 м комплексным плаванием в категории SM4.

В этой же дисциплине Наталия Буткова получила серебряную медаль, а Виктория Ищиулова также завоевала серебро в заплыве на 200 м комплексным плаванием (класс SM8).

Наталья Лукьяненко завоевала бронзу в заплыве на 100 м на спине (класс S11), а Георгий Маргиев — бронзовую награду в прыжках в высоту (класс T47).

В сумме на счету российских паралимпийцев теперь пять золотых, 10 серебряных и девять бронзовых медалей, что формально соответствует восьмому месту в медальном зачете. Однако в соответствии с решением Международного паралимпийского комитета достижения российских и белорусских спортсменов в общий зачет не включаются. На эту позицию сейчас претендует Италия (пять золотых, четыре серебряных, девять бронзовых медалей).

Лидером медального зачета является Китай (33 золотых, 27 серебряных, 11 бронзовых медалей). В тройку лидеров также входят Великобритания (23 золотых, 12 серебряных, восемь бронзовых) и США (восемь золотых, 11 серебряных, восемь бронзовых).

В Паралимпиаде-2024 участвуют 88 российских спортсменов, все они выступают под нейтральным флагом.

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