Серебряный призер Олимпиады в Токио Орябинская сменила спортивное гражданство

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио Елена Орябинская получила спортивное гражданство Сербии. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

По его словам, Орябинская, которая на Олимпиаде завоевала серебро в двойках распашных без рулевого, после успеха на турнире в Японии не тренировалась вместе с другими спортсменами сборной России.

«Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, поэтому Елена решила сменить спортивное гражданство», — сказал Свирин.

Глава ФГСР отметил, что российский спорт не потерял сильного гребца с уходом Орябинской. По его словам, в последнее время спортсменка не занимала призовых мест на всероссийских согреваниях и не показывала впечатляющих результатов.

Свирин подчеркнул, что у российских спортсменов есть потенциал и они готовы выступать за Россию. Также он отметил, что федерация не может помешать спортсменам, решившим сменить спортивное гражданство.

Орябинская родилась 15 марта 1994 года в Сальске Ростовской области. В 2018 году она стала чемпионкой Европы. В 2021 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

В 2022 году Международная федерация гребного спорта (World Rowing) ввела санкции в отношении российских гребцов, не допустив их к международным турнирам и соревнованиям. Это решение последовало после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к выступлениям на международной спортивной арене.

Ранее сообщалось, что теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское.