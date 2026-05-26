Российские гимнастки едва не пропустили старт ЧЕ из-за решения Болгарии

Сборная России по художественной гимнастике оказалась в шаге от срыва первого крупного международного турнира после возвращения флага и гимна. Болгарские авиационные службы отказались согласовывать чартерный рейс, на котором Федерация гимнастики России планировала доставить спортсменок в Варну. Ситуацию спасла авиакомпания Turkish Airlines, заменившая самолет на борт большей вместимости. Об этом узнал канал RT .

Идея с чартером возникла не на пустом месте. Регулярных рейсов из Стамбула, куда россиянки могли бы вылететь транзитом, оказалось катастрофически мало — достать нужное количество билетов для всей команды просто не удалось. Федерация заказала отдельный борт, но болгарская сторона отказала в согласовании.

Официальных комментариев о причинах отказа не последовало. Однако ранее ряду российских СМИ уже отказали в выдаче виз для освещения чемпионата, сославшись на «угрозу безопасности». История с чартером выглядела как продолжение той же линии.

Руководству Федерации пришлось действовать в ручном режиме. Директорат связался с Turkish Airlines напрямую, минуя бюрократические проволочки. Перевозчик пошел навстречу и оперативно поменял рейсовый лайнер на борт с большей вместимостью. Полным составом команда вылетела в Варну, успев к началу турнира. В Федерации гимнастики России позднее поблагодарили перевозчика за содействие, назвав этот шаг решающим.

Турнир в Варне пройдет с 27 по 31 мая. Это первый крупный международный старт для российских гимнасток после полного восстановления в правах: они теперь могут выступать с флагом и гимном.

Помимо комплектов медалей, на чемпионате Европы разыграют квоты на последующий чемпионат мира. Так что сорванный вылет мог стоить команде не только престижа, но и олимпийских перспектив.

